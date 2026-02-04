バンダイスピリッツは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「S.H.Figuartsうちはマダラ -深き闇宿す孤高の伝説-」(11,000円)を発売する。2026年7月に一般店頭で発売、現在予約受付中。2026年7月発売「S.H.Figuartsうちはマダラ -深き闇宿す孤高の伝説-」(11,000円)「S.H.Figuartsうちはマダラ -深き闇宿す孤高の伝説-」は、2017年発売にした「S.H.Figuarts うちはマダラ」から造形を一新。火遁忍術の戦闘シーンも再現できる手首パーツ