プレナスは、定食レストラン「やよい軒」にて"こだわりの特撰シリーズ"から新たにまぶし定食2種を、2月10日より全国の「やよい軒」365店舗(2025年1月末現在)で発売する。やよい軒「〜三元豚使用〜豚まぶし定食(1,140円)/〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食(1,140円)」今回登場するのは「〜三元豚使用〜豚まぶし定食」(1,140円)、「〜三元豚使用〜【お肉2倍】豚まぶし定食」(1,690円)、「〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷ