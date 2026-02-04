通勤電車のなかで ウトウトすると陰の気を引き寄せてしまう 琉球風水では、通勤電車の中でウトウトするのはNG！ 通勤電車のなかでついウトウトしてしまうのはよくあることですが、琉球風水ではおすすめしません。多くの人が頻繁に出入りする通勤電車は、自分に合うか、合わないかわからない人たちが集う空間です。なので、そこで眠ってしまうと、マイナスのエネルギーを吸収してしまいます。 「睡魔に襲われる」とい