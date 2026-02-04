Ｊ３福島は４日、百年構想リーグ開幕に向けて千葉県内で公開練習を行った。今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）は、１０分×３本で行われた紅白戦の１本目に出場。ＦＷに入ると、チームメートが得たＰＫでゴールを狙ったが、左隅を狙ったシュートはＧＫに阻まれた。２６日には５９歳の誕生日を迎えるレジェンドは「ピッチに立ったら年齢関係なく、要求し合いながら高いレベルを目指してやれればいい。このチームで１試合