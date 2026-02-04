ソフトバンク・小久保裕紀監督が４日、第１クールを総括した。宮崎で１日から始まったキャンプはこの日が第１クール最終日。晴天続きで天候にも恵まれ、「よく動けていましたね」と、うなずいた。２年連続で開幕投手を務め、最多勝も連続で獲得した有原が日本ハムに移籍。戦力の底上げ、新戦力の台頭をテーマにキャンプがスタートしたなか、最重要課題である先発陣のブルペン投球は、小久保監督も日々じっくりチェックした。こ