神奈川県は４日、黒岩祐治知事（７１）が慢性硬膜下血腫と診断され入院したと発表した。県によると、数日前から頭痛や足のもつれといった自覚症状があったことから、３日の公務後に病院で受診。慢性硬膜下血腫と判明し、４日午後に手術を受けることが決まったという。現在は会話はできる状態。過去に脳関係の病気を患ったことがあるかなどについては、県は把握していないという。当面、職務代理は置かない予定。副知事や関係