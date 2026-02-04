世代を問わず人気のチキンナゲット。特に、子どもウケが良くて、作ると家族が喜んでくれるメニューの1つではないでしょうか。低価格な鶏むね肉1枚で作れるのも、物価高の昨今には嬉しいですよね。今日は、揚げずにこねずに簡単に作れるチキンナゲットレシピをご紹介します。 ▼ 削ぎきりにして焼くだけ 鶏肉をそぎ切りにして粉をまぶしてフライパンで焼くだけです。これだけであっという間にチキンナゲットのできあがり！ ▼ 卵