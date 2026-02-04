ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は4日、A組に呼んだ2022年ドラフト1位指名のイヒネ・イツア内野手（21）について、起用法を外野に絞ったことを明言した。「1軍監督として、イヒネを1軍で使うためにできることをフロントと話した。イヒネには悪いけどショート、サードでスタメンで使う可能性はゼロに等しい」と大型内野手としての育成方針は変更していると語った。その上で外野手の道を探っている。昨季は1軍で101試合に