2月4日、B1東地区のレバンガ北海道は、1月25日の宇都宮ブレックス戦で負傷したケビン・ジョーンズの診断結果を復帰時未定の左母指末節骨骨折と発表。これを受け3日付で同選手をインジュアリーリストに登録した。 アメリカ出身で現在36歳のジョーンズは、203センチ110キロのパワーフォワード。ドラフト外でクリーブランド・キャバリアーズに入団し、2012－13シーズン