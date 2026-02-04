2月4日（現地時間3日）。メンフィス・グリズリーズとユタ・ジャズが、トレードが成立したと発表した。 このトレードで、グリズリーズはジャレン・ジャクソンJr.、ジョン・コンチャー、ジョック・ランデール、ビンス・ウィリアムズJr.の4選手を放出し、ジャズからカイル・アンダーソン、ウォルター・クレイトンJr.、テイラー・ヘンドリックス、ジョージ・ニア