WONKが3月24日に開催するビルボードライブ大阪公演に、小川翔（Gt）とMELRAW（Sax）の参加が決定した。 （関連：LAGHEADS、Blue Note TokyoレポKIRINJI、HIMIら個性豊かなゲストと開いた新しいポップミュージックの可能性） さらに、オープニングDJとしてPhennel Kolianderも出演。盟友といえるゲストミュージシャンたちが、WONKとの化学反応をステージ上で体現するプレミアムな公演となる