帝人は後場に急落した後、急速に切り返す展開となった。同社は４日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．７％減の６５９８億７８００万円、営業損益は５３７億７３００万円の赤字（前年同期は４３７億２７００万円の赤字）、最終損益は５８９億７０００万円の赤字（同５０９億８０００万円の黒字）となった。アラミド事業や炭素繊維事業の構造改革費用や減損損失の計上に