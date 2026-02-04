（台北中央社）台湾の非政府組織（NGO）中華文化総会は2日、同団体が制作する旧暦大みそか（今年は今月16日）の特別番組「2026 WE ARE-我們的除夕夜」（私たちの大みそかの夜）に、日本から京都橘高校吹奏楽部とロックバンドのFLOWが出演すると発表した。京都橘高吹奏楽部は2022年の中華民国国慶日（国家の日）祝賀式典で、台湾で初めてとなるパフォーマンスを披露。23、25年にも台湾公演を行った他、23年には同番組にも出演した。