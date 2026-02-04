日本舞台写真家協会 公開セミナー『舞台写真家から学ぶ 撮影術』 日本舞台写真家協会による公開セミナー『舞台写真家から学ぶ 撮影術』が2月10日(火)と2月16日(月)に新国立劇場 オープンスペースで開催される。受講料は無料。 舞台写真は記録・広報・宣伝において不可欠なものであり、作品の魅力を伝える重要なツール。デジタルカメラの普及により制作・広報担当者が自ら撮影する機会も増えてい