エールディビジのNECに所属するMF佐野航大は今冬、同リーグの超名門アヤックスとの個人合意が伝えられた。本人もクラブ公式のインタビューで、複数のオファーが届いた事実を認め、「この冬に移籍したいと思っていた」と打ち明けている。だが、NECがオファーを拒否したため、ステップアップ移籍は叶わなかった。プレミアリーグのノッティンガム・フォレストからの2000万ユーロ（約36億円）という高額入札も跳ねのけたという。