ハウスオブローゼ [東証Ｓ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比61.3％減の1200万円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億0500万円→9000万円(前期は1億4800万円)に56.1％下方修正し、一転して39.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予