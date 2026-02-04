スカパーＪＳＡＴホールディングス [東証Ｐ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の269億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の315億円→353億円(前期は272億円)に12.1％上方修正し、増益率が15.4％増→29.4％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて