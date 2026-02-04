稲畑産業 [東証Ｐ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.0％増の214億円に伸び、通期計画の255億円に対する進捗率は84.2％に達し、5年平均の78.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.9％減の40.4億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12