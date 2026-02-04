4日14時現在の日経平均株価は前日比525.35円（-0.96％）安の5万4195.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1140、値下がりは418、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は263.39円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が103.49円、東エレク が90.25円、リクルート が78.32円、イビデン が75.47円と続いている。 プラス寄与度トップは