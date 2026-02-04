Appleが「ネクストレベルのパフォーマンス」とうたう最先端の有機ELディスプレイが、本格的にスマホに採用されます。詳細は以下の通り。 ◆次世代の有機EL、ついにスマホに本格採用へ メーカー各社の最新スマホ開発状況などに […]