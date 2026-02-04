【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第3話が、1日に放送された。King ＆ Prince永瀬廉が演じる冬橋の新事実が明らかになり、注目が集まっている。＜※以下ネタバレあり＞【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない人物の正体◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人