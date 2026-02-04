犬島（岡山市東区） 岡山市沖の犬島で、衆議院選挙の投票日を5日に繰り上げることになりました。6日から8日にかけて、天気が荒れて船で投票箱を運べない恐れがあることが理由です。 犬島の投票所は1カ所。岡山市東区犬島の犬島コミュニティハウスです。選挙人名簿には29人が登録されています（1月26日時点）。 岡山市東区選挙管理委員会が、5日に船で投票箱を持っていき、その日のうちに持って帰る予定です。そして、8日