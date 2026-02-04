資料 環境省中国四国地方環境事務所が主催する「ローカルSDGs四国」は、地域資源の循環共生に取り組んでいる四国の5団体を選びました。 審査員特別賞には香川県の石田高校のイシディージーズ（ISDs）班が選ばれました。石田高校はため池に生息する希少な淡水魚の保全に取り組んでいます。ため池のヘドロを除去するなどして生物多様性に適した環境を整え、成果を挙げたことが評価されました。 地域課題