昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、昭和時代に巻き起こったボウリングブームを題材にした楽曲を特集しました。当時リリースされた名曲、珍曲を聴きながら、空前のブームとなったボウリング文化について、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、イ