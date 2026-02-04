ＡＢＣテレビの岩本計介アナウンサーが近鉄大阪線桜井駅の構内アナウンスを担当することを４日、同局が発表した。岩本アナによるアナウンスは、９日から２２日までの午前７時から９時までの間、約１０分間隔で放送される。今回の企画は、岩本アナの地元であり、学生時代など１９年間を過ごした“原点”ともいえる桜井駅からのオファーにより実現した。アナウンスにはメインＭＣを務める「おはよう朝日です」（月〜金曜・前５時