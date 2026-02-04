グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の元メンバー・鶴房汐恩が４日、自身のインスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した。鶴房はインスタグラムで「お久しぶりです鶴房汐恩です！」とあいさつ。「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします」と写真と共に投稿した。また、この日正午にはＹｏｕＴｕｂｅに「ＢＯＮＢＯＮ．」の名で最新曲のミュージックビデオ