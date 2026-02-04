ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）でメインMCを務める岩本計介アナウンサーが9日から、近畿日本鉄道（近鉄）大阪線・桜井駅の構内アナウンスを担当することが決定した。【写真】アナウンスを担当する車掌姿の岩本計介アナウンサー岩本アナの地元であり、学生時代など19年間を過ごした“原点”ともいえる桜井駅からのオファーにより実現。アナウンスには、番組の象徴でもあるエ