アメリカのトランプ大統領がコロンビアのペトロ大統領と初めて対面で会談しました。これまでの激しい対立関係から一転し、麻薬対策などで協力を進めることで一致しました。トランプ大統領は3日、ペトロ大統領をホワイトハウスに招き、およそ2時間にわたって首脳会談を行いました。アメリカトランプ大統領「（Q.〔ペトロ大統領と〕麻薬対策で合意しましたか？）はい、我々は合意した。協議を行い、非常に良好な関係を築いた」会談