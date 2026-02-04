「ヤクルト春季キャンプ」（４日、浦添）ホセ・オスナ内野手が早出特守に取り組んだ。一塁の守備位置で約３０分間、ノックを受けた。「一番大事なのは取るべきアウトをしっかり取る。送球が乱れても自分がカバーする」と説明。早出については「米国にいたときは若手だったので日課だった」と話した。ゴールデングラブ賞への意気込みについては「どの選手も賞をを取りたいと思っているだろうが、意識せず自分のやるべきこをす