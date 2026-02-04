味の素冷凍食品は、主力商品「AJINOMOTO ギョーザ」を製造する国内4工場すべてで資源循環スキームを導入した。昨年12月に中部工場（岐阜県）、今年1月に関東工場（群馬県）で開始。生産工程で出る動植物性残さを資源として再利用し、地域の生産者と連携して、「AJINOMOTO ギョーザ」の主原料であるキャベツ等の栽培に活用、再び製品の原料に生かしている。これまで四国工場の玉ねぎ（23年）を皮切りに、九州工場でニラ（24年）