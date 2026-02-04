気象予報士の森田正光氏（75）が、4日までに自身のXを通じて、網膜剥離の手術を受けたことを明かした。【写真】手術前と手術後のショットを公開した森田正光氏森田氏は3週間ほど前から左目に違和感を覚えていたという。受診の結果、網膜剥離と診断され、「本日手術でした」と報告。手術前後の写真も添え、現在の状況を伝えている。森田は「この歳になると病気を経験する度に、病気に詳しくなっていきます」と率直な心境をつ