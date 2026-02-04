阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（日大）が４日、沖縄・宜野座キャンプのシート打撃で“プロ初安打”を放った。昨季プロ初勝利を含む２勝を挙げた門別に対し、初球を迷いなくスイング。打球は左中間の芝に落ちた。新人でただ一人、主力中心の宜野座キャンプに参加し、シートノックでは二塁に就く。首脳陣が見守るなか、開幕１軍に向けアピールした。