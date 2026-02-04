巨人はキャンプ休日となった４日、会田有志３軍監督、育成のフランシス・グズマン投手、フリアン・ティマ外野手、クリスチャン・フェリス外野手が３軍キャンプ地・都城市の高城小学校を訪問した。異文化交流を目的として５年生約６０人、６年生約８０人と一緒にキャッチボールやゲームを楽しんだ、ドミニカ共和国出身の３選手は「日本の子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごせて、有意義な時間になった」と笑顔。幼少期には所属