お笑いコンビ「デンジャラス」ノッチが３日までにブログを更新。小学６年の次女が中学受験に合格したことを報告した。自身のブログに「次女の中学受験でした結果発表です」というタイトルで投稿したノッチ。「次女のゆうかさん塾に行かないで自力でお受験なななんと中高一貫校合格しましたパチパチパチおめでとう親父も見習って学びます」と塾に通わずに中高一貫校に合格したことを明かしつつ、娘への祝福の言葉をつづ