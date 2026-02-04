阪神の沖縄・宜野座キャンプで4日、初めてのシート打撃が行われ、新人では唯一、宜野座組に入っているドラフト2位の谷端将伍内野手（21＝日大）が初の実戦形式で、いきなり左前打。実戦向きの打撃で藤川監督らにアピールした。最初に対戦したのは左腕・門別。直前まで打者4人に対して、3飛球と力でねじ伏せる投球を見せていた門別の初球を左前にクリーンヒット。ルーキーの思いきりの良さにスタンドも沸いた。