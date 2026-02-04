◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝２月４日、美浦トレセン圧巻の動きだった。昨年の新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、美浦・Ｗコースで主戦の津村明秀騎手を背に併せ馬を実施。アルドール（５歳２勝クラス）を大きく追走すると、直線で内から交わし去り一気に３馬身差突き放した。タイムも６ハロン８２