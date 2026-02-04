ONE N’ONLYの高尾颯斗（26）と元日向坂46の渡邉美穂（25）が4日、都内でダブル主演するTOKYO MXの連続ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（5日スタート、木曜午後9時25分）の制作発表に出席した。高尾はアナウンス学校に通いながら、本業は刑事の葉山縁、渡邉はアナウンス学校の非常勤講師で、葉山のギャップに引かれる森芽衣子を演じる。「コミックシーモア」で連載中のあんどうまみ氏のコミックが原作。高尾は「ドラマ初主