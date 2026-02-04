お笑いコンビ・デンジャラスのノッチが３日に更新したブログで、次女の中学受験結果を報告した。ノッチはブログのタイトルを「次女の中学受験でした結果発表です」とし、「次女のゆうかさん塾に行かないで自力でお受験なななんと中高一貫校合格しましたパチパチパチおめでとう親父も見習って学びます」と娘の努力を称賛した。ノッチの長女も２１年、中学受験で第一志望に見事合格していた。