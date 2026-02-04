宝塚歌劇団の村上浩爾社長が4日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で報道陣との懇親の場に出席し、公演のチケット販売を巡る問題について言及した。劇団は25年7月、劇団の風土改革の一環として、透明性の高い組織運営を行うため、「株式会社宝塚歌劇団」として新たなスタートを切った。村上氏は「改革と改善についてはこれだけやれば終わりとは考えておりません。いろんな課題が出てくると思うが、引き続き前に進めていきたい」と話した。