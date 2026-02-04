ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに番組後半の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい?」という視聴者からの悩みに答えるなかで、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。滝沢眞規子は3人の子どもに1部屋ずつ作っ