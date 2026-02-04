お正月にもらうお年玉は、子どもにとってまとまった金額になることもあります。今回のケースでは、中学生の娘が30万円ほどのお年玉を貯めているものの、まったく使おうとしない姿を見て、「今時の子は貯金が普通なのか」と保護者が疑問に感じているようです。 本記事では、お年玉の使い道に関する調査結果を踏まえながら、最近の子どもの貯金志向と、その背景を整理します。 お年玉の使い道は「貯金」が主流？