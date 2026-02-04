2025年秋に放送されたアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」。 作中では、先輩のひろしが後輩をランチに誘ったものの、後輩がひろしよりも高いメニューを注文するというエピソードが「図々しい」「ヤバすぎる」など話題になりました。 実際のところ、先輩や上司よりも高い料理を注文することはマナー違反になるのでしょうか。本記事では、目上の人との食事で気をつけたいポイントについて解説します。