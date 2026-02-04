BOYNEXTDOORが、初のライブアルバムをリリースする。2月4日午後6時、BOYNEXTDOORは、自身のコンサート・ライブ音源を収めた初のライブアルバム『BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.1” FINAL - LIVE』をリリースする。【写真】BOYNEXTDOOR・ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOTBOYNEXTDOORは、所属事務所KOZエンターテインメントを通じて「僕たちの人生の中でも特に幸せな日の一つであるファイナルコンサートのライブアルバムを発売で