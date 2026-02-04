スターバックス コーヒー ジャパンは、東京都台東区の地元産業と職人技を取り入れた『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』を、台東区内の10店舗で11日から発売する。地域に根付く皮革産業と袋物の伝統を背景に、素材選びから縫製まで台東の職人が手がけた、数量限定のアイテムとなる。【画像】情熱を込める…80年以上新しい皮革を作り続ける久保柳商店の職人さん同商品は、台東区の地場産業である皮革産業と、長い