プロ野球・中日は4日、公式ファンクラブの創設20周年を記念した“FCスペシャルゲーム”の開催要項を発表しました。これはFC誕生20歳を祝う“20祭”をテーマに行われるもので、全6試合がバンテリンドームで開催。当日は選手・監督・コーチが20周年限定の黒いFCユニホームを着用して試合に臨みます。FCユニホームは2026年FC会員が入会特典グッズとして入手可能。FCスペシャルゲームの6試合は、チームもファンも黒いユニホームを着用