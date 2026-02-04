ロシアのプーチン大統領は2月3日、モスクワで経済問題に関する会議を開き、ロシアの2025年の国内総生産（GDP）の成長率は1％で、2023年の4．1％と2024年の4．3％を下回ったと表明しました。成長率の減速は予想通りで、主な原因はインフレ抑制を目的とした特別措置の実施だったということです。プーチン大統領によると、ロシアの2025年のインフレ率は5．6％に低下し、2024年の9．5％を下回りました。今年は5％にまで低下する見込み