「とりあえず300万円貯まったけれど、なんとなくメインバンクの普通預金に入れっぱなし……」。そんな方も多いのではないでしょうか。300万円という金額は、将来の備えとしても、数年先のライフイベント資金としても大切に守りたい資産です。今回は、身近な銀行の代名詞である「ゆうちょ銀行」と、高金利を掲げる「ネット銀行」を比較します。定期預金に300万円を1年間預けた場合、利息（税引き後）にどのくらい差がでるのでしょう