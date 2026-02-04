「シビックタイプR」に設定される2種類の「フル無限仕様」はいかに？ホンダのスポーツカー「シビックタイプR」には、「無限」ブランドのアイテムが多数用意されています。このうち、ストリート向けの「Group.A（グループA）」とサーキットなどでパフォーマンスを発揮する「Group.B（グループB）」それぞれのシリーズを乗り比べてみました。ホンダディーラーで購入可能なカスタマイズパーツの1つが「無限」です。【画像】超