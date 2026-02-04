ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ「ちいかわぽけっと」を題材にした雪像が、2月4日（水）、北海道・札幌市で開催中の「2026さっぽろ雪まつり」でお披露目された。【動画】キラキラデザインがかわいい！ノベルティのステッカー＆クリアカード■特設ブースも登場2月4日（水）〜2月11日（水）の8日間開催される「さっぽろ雪まつり」は、札幌市の大通公園、つどーむ会場、すすきの会場の3ヵ所で開催される雪と