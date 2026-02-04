¡Ö¶öÁ³¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡¦Teru¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æü¾ï¤Î?¤¢¤ë½ÐÍè»ö?¤¬¡¢Âç¤­¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹UberEats¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Teru¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ó¤À¤é¤³¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©»ö¤È°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿1Ëç¤Î¼ê½ñ¤­¥á¥â¤ò¸ø³«¡£Çò¤¤»æ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ú¥ó¤Ç¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÃÙ¤á¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¥Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£